В Казахстане могут утвердить добровольный запрет на кредиты

В Казахстане могут предусмотреть добровольный отказ на оформление займов. Об этом говорится в ответе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на депутатский запрос Айгуль Куспан, передает zakon.kz.



В целом Агентство поддерживает возможность реализации гражданами права на "добровольный запрет" на получение займов. Для выработки согласованной позиции, Агентством совместно с Национальным банком РК, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" и кредитными организациями проведено совещание, в ходе которого участники также поддержали предложенную инициативу, - сообщили в агентстве.



Там также отметили, что требует урегулирования механизм реализации и администрирования предложенной инициативы.



В частности, требуется проработать следующие вопросы:



полная регламентация процесса, при котором гражданин будет иметь возможность управлять данным запретом, поскольку у него могут измениться жизненные обстоятельства либо возникнут иные причины;

исключение распространения "добровольного запрета" на действующие займы/микрокредиты, а также на кредитные карты;

разделение процессов по реализации "добровольного запрета" отдельно по банковским займам и по микрокредитам;

фиксация "добровольного запрета" – централизованно через "единое окно" или через кредитные организации.



Кроме того, в агентстве отметили, что внедрение "добровольного запрета" на получение займа может привести к следующим рискам:



при обращении клиента за "подлинным" займом, кредитной организации необходимо будет снять установленный запрет, и в этот период (до выдачи займа) у мошенников имеется возможность оформить второй заем на клиента под видом действующей кредитной заявки;

мошенники или лица, находящиеся в сговоре с мошенниками, из числа работников кредитных организации, куда обратился клиент, могут самостоятельно снять установленный на кредитование запрет клиента и оформить на него новый займ;

при обращении клиента за каким-либо займом, в первую очередь ему необходимо будет снять установленный запрет и подать заявку в желаемую кредитную организацию. В период с даты приема кредитной заявки до 10 фактической выдачи займа, мошенники могут оформить заем на клиента в любой кредитной организации.



Также в агентстве считают, что следует определить на каком этапе следует проверять наличие/отсутствие запрета, поскольку стадий выдачи займа у кредитных организаций много, а отчет кредитного бюро запрашивается только при приеме кредитной заявки, при этом запрет на кредитование может быть установлен в период приема кредитной заявки и ее одобрения.



Вместе с тем, учитывая, что аналогичная инициатива на сегодня обсуждается в Российской Федерации, целесообразно учесть полученный опыт для эффективного внедрения соответствующего механизма на казахстанском финансовом рынке, - говорится в ответе.