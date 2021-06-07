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Как государство потратило сотни миллиардов тенге на мифический автопром - общественник

Просмотров:1977 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Как государство потратило сотни миллиардов тенге на мифический автопром - общественник
Иллюстративное фото
Очередной пост написал Санжар Бокаев в социальных сетях, на этот раз речь пойдет об уплате налогов, верней от их уклонения, передает Mnews.kz.

Несколько дней назад общественный деятель Санжар Бокаев написал пост для узкого круга лиц, где просит влиятельных "агашек" ему не звонить и не беспокоить по вопросу денежных поощрений. Ранее он обратился к Премьер-Министру РК А. Мамину с открытым письмом (через социальные сети) и просьбой разобраться в вопросе производства отечественной машиностроительной отрасли и заявленных данных.

По мнению Бокаева, данные завышены, они были опубликованы год назад на официальном сайте Премьер-Министра ( там говорилось о производстве 167 моделей автомобилей 22 известных марок).

Бокаев утверждает, что сам лично проверил заводы в регионах, где не увидел производство обещанных моделей автомашин.

"Вот как уходят от налогов "машиностроители". Они разбирают некоторые агрегаты с готовых автомобилей. Таможню оформляют как запчасти и собирают снова. Кстати, это можно сделать на любом СТО, где имеется подъемник и необходимые инструменты. Не факт, что соберут также качественно как завод изготовитель, но зато утильсбор за каждый автомобиль заплатит государство, освободит от некоторых видов налогов и еще предоставит кучу преференций. Итого лжепроизводитель получит от 3 млн до 5 млн выгоды за каждый автомобиль. Напомню правительству, что машины дешевле не стали. Наоборот выросли в цене за последние 5 лет в два раза. Государство потратило сотни миллиардов тенге на мифический автопром и продолжает эту провальную политику. Я хочу, чтобы эти бюджетные деньги были потрачены на другие нужды нашей страны (питание и лечение детей), или хотя бы на льготное кредитование тех же автомобилей по 3-4% (на все виды автомобилей). Судя по тому, как поймали тишину машиностроители и мининдустрии, которые грозились показать заводы, нам удалось доказать свою правоту", - написал Санжар Бокаев на своей странице в Facebook.


Источник: mnews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Шевченко 81
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:05
Думаете Мамин не в курсе?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Шевченко 81
 alixah (Посетители) Сегодня, 18:59
Распилили деньги вот и все.
 
 

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