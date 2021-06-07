Запрет на ввоз томатов и перца из Туркменистана ввел Казахстан

Временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана ввели с 7 июня, передает Деловой Казахстан со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.



Данные меры, по информации Минсельхоза вызваны участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца.



При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов государственной службы по карантину растений Туркменистана, выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).



В соответствии с положением Международного стандарта по фитосанитарным мерам ISPM № 13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии» (Рим, 2002), в адрес государственной службы по карантину растений Туркменистана направлены нотификации о нарушениях карантинных фитосанитарных требований.



