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Запрет на ввоз томатов и перца из Туркменистана ввел Казахстан

Просмотров:3181 Опубликовано: 7-06-2021, 19:20
Запрет на ввоз томатов и перца из Туркменистана ввел Казахстан
Иллюстративное фото
Временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана ввели с 7 июня, передает Деловой Казахстан со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

Данные меры, по информации Минсельхоза вызваны участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов государственной службы по карантину растений Туркменистана, выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

В соответствии с положением Международного стандарта по фитосанитарным мерам ISPM № 13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии» (Рим, 2002), в адрес государственной службы по карантину растений Туркменистана направлены нотификации о нарушениях карантинных фитосанитарных требований.



Источник: dknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Daulet201999
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  • DAD
  • Василий Кравчук
 Voodoo_qoldie (Посетители) 7 июня 2021 21:07
Коричневая морщинистость плодов - это что? Страшнее Covidа? Ну Вы, журналисты!!! Хоть немного пробуйте тему развивать. Растолковывайте нам, глупым людям, что это такое и в чём такая свирепая опасность, что аж ввозить нельзя.
 
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 Ну Ну (Посетители) 7 июня 2021 20:22
Прально, нечего народу дешёвые томаты и перцы жрать
Понимаешь ли хотят сбить цены запланированные, ну в никакие рамки
 
 

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