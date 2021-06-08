Суд присяжных вынес вердикт по делу Томирис Байсафы

В понедельник, 7 июня, в Москве суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы, передает Tengrinews.kz.
Главный фигурант дела - сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов оправдан. "Меджидов по статье 105 части 1 оправдан согласно вердикту присяжных заседателей. Завтра в 9:30 будет оглашение приговора", - сообщает пресс-служба районного Никулинского суда.
"Дорогие друзья, его признали не виновным. Я даже не знаю что сказать...", - написала в Instagram мать погибшей Жанна Ахметова.
13 апреля 2018 года студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений МГИМО Томирис Байсафа при неизвестных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа вуза во время перемены. Девушка получила множественные переломы, потеряла много крови. 3 мая того же года Томирис скончалась в НИИ имени Склифосовского.
По подозрению в убийстве Томирис Байсафы был задержан Муртузали Меджидов - сын экс-премьера Дагестана.
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