Суд присяжных вынес вердикт по делу Томирис Байсафы

В понедельник, 7 июня, в Москве суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы, передает Tengrinews.kz.



Главный фигурант дела - сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов оправдан. "Меджидов по статье 105 части 1 оправдан согласно вердикту присяжных заседателей. Завтра в 9:30 будет оглашение приговора", - сообщает пресс-служба районного Никулинского суда.



"Дорогие друзья, его признали не виновным. Я даже не знаю что сказать...", - написала в Instagram мать погибшей Жанна Ахметова.



13 апреля 2018 года студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений МГИМО Томирис Байсафа при неизвестных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа вуза во время перемены. Девушка получила множественные переломы, потеряла много крови. 3 мая того же года Томирис скончалась в НИИ имени Склифосовского.



По подозрению в убийстве Томирис Байсафы был задержан Муртузали Меджидов - сын экс-премьера Дагестана.