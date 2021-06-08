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Назван лучший напиток для худеющих

Просмотров:607 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Назван лучший напиток для худеющих
Фото: vkusoterria.ru
На процесс похудения влияет не только то, что мы едим, но и то, что пьем. От какой еды стоит отказаться, чтобы постройнеть, знают многие. А вот что лучше пить людям, которые придерживаются рационального питания, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

О вреде сладких газированных напитков наслышаны даже дети. Оказалось, что и низкокалорийные напитки с сахарозаменителями — враги для диеты, пользы в них нет.

Многие, стараясь скинуть лишние килограммы, переходят на соки, особенно свежевыжатые.

Врач напомнила, что в стакане фреша из апельсина — два-три плода. А это тоже калории, просто жидкие.

«Если запивать еду чаем, возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться», – подчеркнула специалист.

Многие считают «жиросжигающим» напитком кофе. Но диетолог такого мнения не придерживается.

«Кофе, конечно, ускоряет метаболизм, но не очень сильно, не так, чтобы это было заметно. Это не какое-то волшебство: выпили чашку кофе – и все, начали терять килограммы с безумной скоростью, такого нет», – пояснила диетолог.

В итоге лучшим напитком для следящих за здоровьем и фигурой оказалась вода. Когда надоест простая фильтрованная, можно добавить в нее лимон. Все остальное – это лишние калории.


Источник: liter.kz
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