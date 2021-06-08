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Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 10:49
Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе
Фото:boeing.mediaroom.com Фото:boeing.mediaroom.com
Американский беспилотник MQ-25 Stingray от компании Boeing стал первым беспилотным летательным аппаратом в истории авиации, который осуществил дозаправку другого самолета в воздухе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что в ходе испытаний беспилотный самолет MQ-25 T1 успешно выдвинул шланг и тормозную трубу из своего заправочного резервуара и безопасно переправил реактивное топливо на самолет F/A-18 Super Hornet.

"Данный аппарат полностью готов к выполнению своей основной задачи - проведению дозаправки в воздухе", - сообщили в пресс-службе Boeing.

Американский заправщик MQ-25 Stingray и истребитель находились на расстоянии менее семи метров друг от друга. Отметим, что Super Hornet взлетел из аэропорта MidAmerica в Маскуте в штате Иллинойс.

"Это историческое событие - заслуга нашей совместной команды Boeing и ВМС, которая делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить флоту критически важные возможности дозаправки MQ-25", - сказала президент и главный исполнительный директор Boeing Defense Линн Карет.



ВМС заявили, что проанализируют данные, собранные во время полета, чтобы определить, следует ли вносить какие-либо изменения в программное обеспечение.

"Этот полет закладывает основу для интеграции авианосца, позволяя расширить возможности для создания пилотируемых и беспилотных команд", - сказал контр-адмирал Брайан Кори.

Ранее ВМС США провели первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты.


Источник: Tengrinews.kz
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