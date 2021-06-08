Туркестан. 8 июня. КазТАГ – От четырех до 10 лет тюрьмы попросили для фигурантов дела о взрывах в Арысе Туркестанской области, сообщает «Радио Азаттык».



«Прокурор запросил от четырех до 10 лет тюрьмы для подсудимых по делу о взрывах боеприпасов на военном складе в городе Арысе Туркестанской области», - говорится в сообщении во вторник.



Как отмечается, 16 человек, обвиняемых по этому делу, выступили в военном суде Шымкентского гарнизона с последним словом.



«Обвиняемые не признали себя виновными. Адвокаты просили судью обратить внимание на допущенные в ходе расследования нарушения. Причина взрыва не установлена. Предъявленные обвинения остаются недоказанными», - сказал адвокат одного из обвиняемых Абдраман Аккулов.



Напомним, 24 июня 2019 года в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В результате инцидента были уничтожены боеприпасы на Т96 млрд, а общий ущерб физическим и юридическим лицам превысил Т143 млрд. На ликвидацию последствий взрывов было направлено почти Т38 млрд.