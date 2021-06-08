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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Возле школы в Волгоградской области обстреляли подростков

Просмотров:396 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Возле школы в Волгоградской области обстреляли подростков
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Двое подростков получили ранения возле школы в городе Волжский Волгоградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Известия».

Сейчас детям оказывают медицинскую помощь. Как уточнил источник издания, неизвестный мужчина стрелял в мальчиков на улице Энтузиастов, рядом со школой №15.

По словам очевидцев, у одного из школьников прострелена рука, другой ранен в ногу. Стрельба производилась с помощью пневматического оружия. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты экстренных служб. В скорую помощь позвонил завуч учебного заведения, передает РИА Новости.

Как уточняется, состояние потерпевших не вызывает опасения у врачей. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски подозреваемого.


Источник: lenta.ru
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