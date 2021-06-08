В Павлодаре, Уральске и Атырау потратили миллиарды на комаров, но меньше их не стало

Власти Уральска и Атырау выделили на травлю комаров около 100 млн тенге, тогда как в Павлодаре на «кровопийц» потратили 1,5 млрд тенге. Liter.kz поговорил с жителями трех городов и выяснил, насколько эффективно осваивается республиканский бюджет, почему комаров не становится меньше?В 2021 году абсолютным рекордсменом по деньгам, выделенным из бюджета на травлю комаров и мошек, оказалась Павлодарская область. Власти региона подписали контракты на 1,5 млрд тенге или больше трех миллионов евро. Второе и третье место по расходам делят между собой Уральск и Атырау, но, даже если сложить затраты двух западных городов, им все равно не обогнать Павлодар. Об этом стало известно в Telegram-канале ProTenge.По данным Telegram-канала, в Павлодаре подписали трехлетний контракт с поставщиком на 1 585 808 000 тенге (1,5 млрд тенге или около трех миллионов евро — прим. ред.). Затраты на 2021 год по уничтожению комаров и мошек составили 528,6 млн тенге или один млн евро. Судя по данным госзакупок, контракт является действующим.В Уральске власти выделили на ликвидацию «кровопийц» 291,2 млн тенге — на три года. Из них расходы на этот год – 93,3 млн.В Атырау с подрядчиком подписали контракт на 121 млн тенге, из которых 52 млн уже выплачены.Пока власти осваивают деньги и травят комаров, жители трех городов заявляют, что насекомых меньше не становится.К примеру, в Павлодаре, куда выделили больше миллиарда тенге, целое нашествие комаров. Жители заявляют, что травят кровососущих насекомых каждый год, но их все больше и больше.Редакция Liter.kz взяла комментарий у жительницы Павлодара Айгерим Курмановой, которая рассказала, что от комаров и мошек сильно страдают дети. Она поделилась видео, в котором рассказала, что каждую ночь обрабатывает укусы от комаров у своих детей. Также в одном из видеороликов Айгерим показала их, когда они идут в детский сад и плачут, так как их нещадно кусают насекомые.Из-за нашествия комаров и мошек детей даже не выпускают из здания детского сада на прогулки. Такое решение приняли сами родители.Такая же страшная ситуация с комарами и мошками в Атырау. В группе «Новости Атырау» жительница города Наталья Быковских пожаловалась акиму на атаку насекомых.«Уважаемый аким города Атырау! До каких пор нас будут атаковать мошки? У меня глаза все воспаленные от них. На набережной вообще невозможно находиться: днем +40 градусов жары, а вечером мошки. В городе ситуация не лучше. Я надеюсь, вы обратите внимание на жуткую ситуацию в городе!» — написала женщина.Обращение Натальи Быковских поддержали и другие жители нефтяной столицы, заявив, что бюджет в городе освоили, а комаров меньше и не стало. Это подтвердила редакции Liter.kz жительница Атырау Асель Каримова. Она рассказала, что выходит на улицу только со спреем от комаров. Несмотря на то, что власти города утверждают, что насекомых потравили, «этого не видно». Ко всему прочему, девушка заявила, что из-за того, что спреи от комаров пользуются большим спросом, их практически не найти на прилавках магазинов.В Уральске комаров сравнивают… с крокодилами. В группе mamocki_vmeste_uralsk07_new жители города заявляют, что не могут гулять вечером из-за насекомых и вынуждены уже к 18:00 возвращаться домой, иначе есть риск быть искусанными.5 июня стало известно, что в Павлодарской области жителей пригородного поселка атаковали полчища комаров и гнусов. От нашествия насекомых уже пострадали около 200 цыплят: их до смерти заели мошки.