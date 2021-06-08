Президенту Франции Макрону дали пощечину

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром на юго-востоке страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.На появившихся в соцсетях кадрах видно, как президент страны подходит к ожидавшим его людям, берет одного из мужчин за руку, однако тот, удерживая ее, размахивается и второй рукой ударяет Макрона по лицу. После этого в ситуацию вмешивается охрана, президента Франции уводят, а бородатого мужчину в медицинской маске скручивают.По сообщению телеканала, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, однако отметили, что речь идет не о пощечине, а о попытке ее нанести. В результате инцидента задержаны два человека.Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении президента."Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия", - сказал Кастекс на заседании Нацсобрания.