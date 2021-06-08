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Как отдыхаем в июле 2021 года в Казахстане?

Просмотров:653 Опубликовано: Сегодня, 20:06
Как отдыхаем в июле 2021 года в Казахстане?
Иллюстративное фото
Какой казахстанец не мечтает о дополнительных выходных, тем более летом когда все в отпусках, а ты работаешь. Июль 2021 года подарит дополнительно 2 выходных дня за счет праздничных дней:
День Столицы - 6 июля, является государственным праздником, в 2021 году приходится на вторник, что дает 1 дополнительный выходной, но Правительство, чтобы отдохнуть 3 дня подряд перенесло рабочий день с 5 июля на субботу 3 июля.
Таким образом:
для тех, кто работает по пятидневке 3 июля рабочий день: выходные будут 4, 5, 6 июля;

кто на шестидневке день работы день отдыха: 3 рабочий4 выходной, 5 рабочий, 6 июля выходной.

Курбан-айт казахстанцы в 2021 году будут отмечать в ИЮЛЕ, 20 числа, что тоже даст 1 дополнительный выходной, но без всяких переносов к сожалению
Таким образом:

для тех, кто работает по пятидневке: выходные будут 17, 18, 19 июля придется поработать, 20 выходной;

при шестидневной рабочей неделе: день работы-день отдыха 17 рабочий, 18 выходной, 19 рабочий, 20 выходной.


Источник: UCHET.KZ
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