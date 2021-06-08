Женщина родила десятерню в ЮАР

Жительница из южноафриканской провинции Гаутенг 37-летняя Госиаме Тамара Ситол установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на IOL.
Отмечается, что на ранних сроках беременности доктора увидели на УЗИ шестерых детей. Чуть позже, после следующего ультразвукового исследования, они сообщили будущим родителям, что в утробе восемь малышей. Однако на сроке 7 месяцев и 7 дней Тамара Ситол родила десятерню – семь мальчиков и трех девочек. Такому количеству детей удивились и акушеры, и сами родители.
Сообщается, что у пары уже есть шестилетние близнецы.
Предыдущий рекорд по количеству рожденных за раз детей принадлежал жительнице Мали. У нее на свет появились сразу 9 детей.
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