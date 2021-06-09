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Мужчина бросил гранату в толпу прохожих в Украине

Просмотров:479 Опубликовано: Сегодня, 08:47
Мужчина бросил гранату в толпу прохожих в Украине
Фото: liga.net
В Украине вечером 8 июня три человека пострадали после взрыва гранаты, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Неизвестный бросил гранату. Три человека получили ранения, медики оказывают помощь на месте происшествия, — сказано в сообщении полиции Харьковской области в Twitter.

По информации полиции, трое пострадавших были доставлены в больницу. Так, молодой человек 2005 года рождения получил ранения средней степени тяжести, состояние здоровья еще двоих — 1988 и 2002 годов рождения — удовлетворительное.

По словам очевидцев, после взрыва трое раненых бежали по улице и просили вызвать скорую. Медики через некоторое время прибыли на место. По неподтвержденной информации, одному из пострадавших грозит ампутация ноги. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Позже стало известно, что украинские правоохранители задержали злоумышленника 1992 года рождения.


Источник: zakon.kz
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