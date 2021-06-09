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Увеличат ли тариф в пять раз на платных дорогах Казахстана

Просмотров:599 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Увеличат ли тариф в пять раз на платных дорогах Казахстана
Фото из открытых источников
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев прокомментировал информацию о пятикратном увеличении тарифа за проезд по платным автодорогам, сообщает zakon.kz.

Ранее депутаты "Ак жола" поддержали водителей и предпринимателей, которые выразили недовольство по поводу внедрения системы платности. Вице-министр заверил, что информация о пятикратном увеличении тарифов за проезд по платным дорогам, заявленная депутатами, не соответствует действительности.

Тарифы остались прежними с 2013 года, с момента введения платности на трассе "Нур-Султан-Щучинск": для легкового транспорта - 1 тенге за 1 км, для грузового - от 5-ти до 25-ти тенге за 1 км, в зависимости от грузоподъемности.

Он отметил, что тарифы в нашей стране ниже, чем в других странах.

По всем 4-м платным участкам в 2020 году было собрано 5,7 млрд. тенге. По состоянию на 1 июня 2021 года сборы составляют 2,3 млрд. тенге. Все собранные средства идут на содержание дорог., - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

По словам Камалиева, взимание платы за проезд вводится только на участках, отвечающих современным требованиям безопасности и комфортным условиям проезда автотранспортных средств. Согласно госпрограмме "Нұрлы жол" в текущем году планируется поэтапно ввести платность на дорогах первой категории.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:51
Цитата: "Все собранные средства идут на содержание дорог".
А налоги на транспорт куда идут?
Почему раньше только их хватало, а теперь еще и дороги платные (без соответствующего сервиса)?
А скоро введут налог на бороду?
Что же касается того, что "нас дешевле", то в европейских странах средняя зарплата 2678 евро, а у нас 488 долларов.
 
 

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