Увеличат ли тариф в пять раз на платных дорогах Казахстана

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев прокомментировал информацию о пятикратном увеличении тарифа за проезд по платным автодорогам, сообщает zakon.kz.
Ранее депутаты "Ак жола" поддержали водителей и предпринимателей, которые выразили недовольство по поводу внедрения системы платности. Вице-министр заверил, что информация о пятикратном увеличении тарифов за проезд по платным дорогам, заявленная депутатами, не соответствует действительности.
Тарифы остались прежними с 2013 года, с момента введения платности на трассе "Нур-Султан-Щучинск": для легкового транспорта - 1 тенге за 1 км, для грузового - от 5-ти до 25-ти тенге за 1 км, в зависимости от грузоподъемности.
Он отметил, что тарифы в нашей стране ниже, чем в других странах.
По всем 4-м платным участкам в 2020 году было собрано 5,7 млрд. тенге. По состоянию на 1 июня 2021 года сборы составляют 2,3 млрд. тенге. Все собранные средства идут на содержание дорог., - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.
По словам Камалиева, взимание платы за проезд вводится только на участках, отвечающих современным требованиям безопасности и комфортным условиям проезда автотранспортных средств. Согласно госпрограмме "Нұрлы жол" в текущем году планируется поэтапно ввести платность на дорогах первой категории.
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