«Омерзительная сцена»: казах пристал к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе

Отношение мужчины к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе вызвало возмущение у пользователей Сети, передает Azattyq Rýhy.
Пассажир автобуса снял произошедшее на видео.
«Сегодня стал свидетелем одной омерзительной сцены в 118 автобусе. На одной из остановок на Абая зашел черный парень иностранец, и сел в паре метров позади меня, через пару остановок он быстрым шагом пошел к водителю автобуса. За ним, пошатываясь шел парень азиатской национальности, с расстегнутой ширинкой и бешеными глазами, и крича вслед ему: «Ниггер», – говорится в посте пользователя Искандера Махиянова в Facebook (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По его словам, иностранец не дождался помощи от водителя и сел на свободное место. Нахальный парень пошел следом за ним и пытался вызвать его «выйти один на один».
Автор поста уточнил, что инцидент произошел утром 8 июня.
«Событие мерзкое и во мне вызывает глубокое отвращение и желание врезать такому персонажу, не спрашивайте почему так не сделал, мой опыт подсказывает, что в таких историях должна разбираться полиция и наказывать тоже», – отметил пользователь.
На пост в комментариях отреагировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
«Данный факт действительно требует проверки. Давайте завтра созвонимся в 09:30 часов для получения дополнительной информации», – написал он.
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