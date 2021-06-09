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«Омерзительная сцена»: казах пристал к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе

Просмотров:403 Опубликовано: Сегодня, 10:41
«Омерзительная сцена»: казах пристал к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе
Кадры из видео
Отношение мужчины к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе вызвало возмущение у пользователей Сети, передает Azattyq Rýhy.

Пассажир автобуса снял произошедшее на видео.

«Сегодня стал свидетелем одной омерзительной сцены в 118 автобусе. На одной из остановок на Абая зашел черный парень иностранец, и сел в паре метров позади меня, через пару остановок он быстрым шагом пошел к водителю автобуса. За ним, пошатываясь шел парень азиатской национальности, с расстегнутой ширинкой и бешеными глазами, и крича вслед ему: «Ниггер», – говорится в посте пользователя Искандера Махиянова в Facebook (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



По его словам, иностранец не дождался помощи от водителя и сел на свободное место. Нахальный парень пошел следом за ним и пытался вызвать его «выйти один на один».

Автор поста уточнил, что инцидент произошел утром 8 июня.

«Событие мерзкое и во мне вызывает глубокое отвращение и желание врезать такому персонажу, не спрашивайте почему так не сделал, мой опыт подсказывает, что в таких историях должна разбираться полиция и наказывать тоже», – отметил пользователь.

На пост в комментариях отреагировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

«Данный факт действительно требует проверки. Давайте завтра созвонимся в 09:30 часов для получения дополнительной информации», – написал он.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
  • Daulet201999
 Ustas (Посетители) Сегодня, 11:30
Боже, какое позорище...
 
 

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