Пора в народ выйти и работать – Нигматулин отчитал Цоя

Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин рекомендовал министру здравоохранения Алексею Цою сходить в поликлинику и пообщаться с населением, чтобы узнать о пробелах в работе ведомства, передает корреспондент zakon.kz.



Пора вам, уважаемый господин министр, что называется в народ выйти. Хватит общаться с людьми через постановления санитарного врача. Сходите в больницу, сходите в поликлинику, желательно в районную. Пообщайтесь с людьми, которые там сидят в очередях. Я думаю, что вы много узнаете о качестве медицинской помощи, - сказал спикер Мажилиса во время обсуждения отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.



Нурлан Нигматулин попросил министра собраться и наладить коммуникации с населением и журналистами.



Алексей Владимирович, понимаем, что сейчас не просто в системе здравоохранения, все навалилось. Но время растерянности прошло, пора собраться уже. Коммуникации выстроить, не только в том зале, что называется Служба центральных коммуникаций. Прочитали по бумажке или по суфлеру и пошли, еще на половину вопросов журналистов не отвечаете. Сходите и пообщайтесь с людьми, мы ради кого работаем? Они же наши избиратели. Руководство страны вас поддержало, Парламент поддержал, средства вам беспрецедентные выделили, работать уже давно пора, - подчеркнул председатель Палаты.



Отметим, сегодня в Мажилисе обсуждается отчет правительства и счетного комитета по вопросу об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.