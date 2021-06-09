Депутаты "поздравили" правительство с отдалением от 30-ки развитых стран

Народная партия Казахатана не поддержала отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Председатель партии Айкын Конуров поздравил правительство с "критическим отдалением от тридцатки развитых стран мира", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Народная партия понимает, что прошедший год был чрезвычайным. Ключевым экономическим фактором стало падение мировых цен на нефть. Это вновь подтверждает то, что прогресс диверсификации нашей экономики явно запаздывает. Объем ВВП за 2020 год снизился более чем на 10 миллиардов долларов и сократился на душу населения почти на 8 процентов. Казахстан критически отдаляется от цели вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира. Мы начали движение в обратном направлении, примите наши поздравления", - сказал Айкын Конуров на заседании Мажилиса по итогам отчета правительства за 2020 год.



Как отметил мажилисмен, ответом кризису вновь стала девальвация, которая разогнала инфляцию.



"Фактически мы боролись с кризисом за счет не получающих валютные доходы отраслей и за счет населения. Доля затрат на продовольствие в структуре денежных расходов граждан подбирается к рекордной отметке в 54 процента. Фактически на плечи населения легли девальвационный налог и продовольственный налог. Это усугубилось кризисным положением в двух базовых социальных сферах - образовании и здравоохранении", - добавил депутат.



Айкын Конуров подчеркнул, что в стране произошел рост цен на лекарства и ограничение доступа к медицинским услугам.



"Существенно ухудшилось качество и объем образовательных услуг. Семьи взяли на себя значительные объемы услуг школьного образования, на которые предусмотрено бюджетное финансирование. Все это, по сути, никак не было компенсировано населению.



Главным инструментом антикризисной поддержки стала адресная социальная помощь. Численность ее получателей достигла 936 тысяч человек. Это очень высокий и тревожный показатель. Еще раз обращаем внимание правительства, что социально ориентированный бюджет - это не бюджет, посредством которого сотни тысяч человек получают минимальный размер помощи в пределах экономического выживания. Социально ориентированным является бюджет, который создает условия для устойчивого роста производственного сектора экономики и доходов населения", - сказал Конуров.



По мнению НПК, реализация очередной индустриальной пятилетки не принесла качественных изменений в формате работы. По его словам, по-прежнему не прослеживается четкое понимание, на каких отраслях будет выстраиваться фундамент новой высокотехнологичной экономики.



"Мы теряем позиции в индексе экономической сложности, в уровне инновационной активности. На технологическое развитие и цифровизацию обрабатывающей промышленности было использовано менее двух миллиардов тенге. Это меньше бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы средней частной компании за рубежом. Средства есть, но приоритеты расставлены неправильно. Мы тратим на продвижение товаров порядка 7,5 миллиарда тенге, вкладывая минимум в разработку технологий их производства", - сказал Конуров.



Мажилисмен заявил, что падение цен на нефть в 2020 году не привело к смене ориентиров экономической политики.



"Была решена краткосрочная задача - продержаться за счет резервов Нацфонда, и сейчас мы вновь вернулись к динамике сырьевого роста. Прошлый год обострил кризис на рынке труда, подтолкнул его сдвиг в сторону отхода от формальных трудовых отношений и социальных гарантий, усилил конфликтный потенциал. Несмотря на это, в данной сфере применяются прежние подходы и инструменты.



Почти один триллион тенге был выделен по "Дорожной карте занятости". Это исключительно оперативный инструмент решения текущих проблем, временного трудоустройства граждан, причем на низкоквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие места. 86 процентов проектов связано, по сути, с текущим ремонтом. Это же касается и программы "Енбек". Процент фиктивного трудоустройства в отдельных регионах доходит до 13-17 процентов. В целом же реальный уровень трудоустройства граждан на постоянные рабочие места не достигает даже 40 процентов. Данные цифры кричат о том, что механизм не работает", - добавил председатель НПК.



Депутат также высказался о качестве дорог в стране.



"По качеству автодорог, как мы знаем, критическую оценку давал Глава государства, но в отчете правительства видим только рост доли дорог в хорошем состоянии. Счетный комитет отмечает, что инфраструктура населенных пунктов практически не улучшается. Значительные объемы бюджетных средств расходуются неэффективно", - сказал Конуров.



При этом он отметил, что в кризисный год Казахстану удалось сохранить макроэкономическую и социальную стабильность, не допустив провалов.



"Но в то же время стала очевидной оторванность общих показателей от жизни и потребностей конкретных граждан. Все это связано с низкой эффективностью основных инструментов бюджетной политики.



Мы считаем, что, несмотря на снижение нефтяных поступлений, бюджет обладает огромным потенциалом для решения вопросов развития общества и экономики, но он не был эффективно использован. Исходя из вышеуказанного, фракция Народной партии Казахстана не поддерживает отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год и будет воздерживаться при голосовании", - заключил Айкын Конуров.



Ранее сообщалось, что Народная партия Казахстана подарит правительству страны слуховой аппарат и очки, чтобы "государство услышало и увидело плач народа".



В январе 2021 года депутаты фракции Народной партии Казахстана воздержались при голосовании за кандидатуру премьера, заявив, что правительство и местные исполнительные органы власти стали формально относиться к своей работе.