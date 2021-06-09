Редкое солнечное затмение увидят казахстанцы 10 июня

Редкое солнечное затмение смогут увидеть казахстанцы 10 июня. Об этом рассказали ученые Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Астрономы рассказали, что жители Земли смогут наблюдать кольцеобразное солнечное явление. Они вычислили, что лучше всего это явление будет видно в северных регионах планеты.



"Такие затемнения довольно редкие - всего пять процентов приходится на этот вид. Посмотреть его можно будет уже во второй половине дня. Полоса затмения пройдет через Северную Америку, Ледовитый океан и Чукотку", - сообщила заведующая лабораторией Физики звезд и туманностей Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Любовь Шестакова.



Частные фазы затмения будут видны почти на всей территории Казахстана, но на севере - лучше всего, говорит эксперт.



"В Нур-Султане затмение начнется в 17 часов 44 минуты, достигнет максимума в 18 часов 10 минут и завершится в 19 часов 2 минуты. Здесь будет 30 процентов покрытия. То есть астанчане смогут хорошо увидеть явление.



В Алматы оно начнется в 17 часов 43 минуты, достигнет максимума в 18 часов 26 минут и завершится в 19 часов 5 минут. Здесь покрытие будет всего 18 процентов.



Самая длительная максимальная фаза у нас приходится на северные города. В Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске и Семее затмение будет видно на 37 процентов", - рассказала Любовь Шестакова.



Всего в этом году должно быть четыре затмения, рассказала астрофизик.



"26 мая уже прошло теневое затмение Луны. В Казахстане его не было видно. Теперь будет 10 июня, отметим, что это единственное затмение, которое в этом году смогут увидеть в нашей стране.



Следующее теневое затмение ожидается 19 ноября и полное солнечное затмение 4 декабря. Но в Казахстане их не будет видно", - поделилась Любовь Шестакова.



Тем, кто хочет посмотреть затмение, рекомендуем запастись простыми средствами для наблюдения солнечного затмения. Среди способов наблюдения - закопченное стеклышко. Еще один способ потребует наличия старой засвеченной фотопленки или рентгеновских снимков.