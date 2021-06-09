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Первая страна в мире сделала биткоин официальным платежным средством

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Первая страна в мире сделала биткоин официальным платежным средством
Фото ©REUTERS
Парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым криптовалюта биткоин стала официальным платежным средством на территории страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что в ходе голосования за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов.

Таким образом, Сальвадор стал первой страной в мире, которая легализовала биткоин в качестве платежного средства.

В ближайшее время новый закон должен подписать президент страны Найиб Букеле. В издании сообщается, что президент предоставит гражданство каждому, кто инвестирует 3 BTC (44 миллиона тенге) в экономику страны.

"Мы хотим, чтобы все криптаны мира переезжали к нам", - заявил Найиб Букеле.

Так, принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Президент страны подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США.

Также правительство планирует создать официальный криптокошелек и будет хранить в нем биткоины на сумму в 150 миллионов долларов в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США.

"Чтобы способствовать экономическому росту страны, необходимо разрешить обращение цифровой валюты, стоимость которой подчиняется исключительно критериям свободного рынка, чтобы способствовать финансовой интеграции граждан", - говорится в законопроекте.

Основатель платежной платформы Lightning Network Strike Джек Маллерс поздравил президента страны с историческим днем и сказал, что этот шаг поможет раскрыть мощь и потенциал биткоина для повседневного использования.

Следует отметить, что закон вступит в силу через 90 дней.

Напомним, 6 июня президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о планах легализовать биткоин в стране.


Источник: Tengrinews.kz
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