Первая страна в мире сделала биткоин официальным платежным средством

Парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым криптовалюта биткоин стала официальным платежным средством на территории страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что в ходе голосования за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов.
Таким образом, Сальвадор стал первой страной в мире, которая легализовала биткоин в качестве платежного средства.
В ближайшее время новый закон должен подписать президент страны Найиб Букеле. В издании сообщается, что президент предоставит гражданство каждому, кто инвестирует 3 BTC (44 миллиона тенге) в экономику страны.
"Мы хотим, чтобы все криптаны мира переезжали к нам", - заявил Найиб Букеле.
Так, принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Президент страны подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США.
Также правительство планирует создать официальный криптокошелек и будет хранить в нем биткоины на сумму в 150 миллионов долларов в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США.
"Чтобы способствовать экономическому росту страны, необходимо разрешить обращение цифровой валюты, стоимость которой подчиняется исключительно критериям свободного рынка, чтобы способствовать финансовой интеграции граждан", - говорится в законопроекте.
Основатель платежной платформы Lightning Network Strike Джек Маллерс поздравил президента страны с историческим днем и сказал, что этот шаг поможет раскрыть мощь и потенциал биткоина для повседневного использования.
Следует отметить, что закон вступит в силу через 90 дней.
Напомним, 6 июня президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о планах легализовать биткоин в стране.
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