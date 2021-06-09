Почему в Казахстане подорожал картофель

Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров объяснил рост цен на картофель, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодня в стране картофеля хватает, и производства достаточно. Перепроизводство может завтра повлиять на то, что сельхозтоваропроизводители не смогут продать картофель даже по себестоимости. Такое бывало в прошлые годы. Поэтому больше, чем положено производить, я бы не посоветовал, - отметил глава Минсельхоза на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, цены на овощ поднимают посредники или магазины. И по решению этого вопроса работает министерство торговли и интеграции.
На сегодняшних день наши сельскохозяйственные товаропроизводители прямо со своих складов отпускают по цене 200 тенге, остальные 200 тенге - это уже надбавки посредников, либо тех же супермаркетов. Для исправления такой ситуации министерством торговли и интеграции проводится программа по строительству ОРЦ и товарораспределительных центров. Я думаю, что это нам поможет решить вопрос посредников, - пояснил Сапархан Омаров.
Он добавил, что министерство сельского хозяйства в прошлом году в трех южных регионах провело пилотную программу "от поля до прилавка", когда СХТП напрямую заключали контракты с торговыми точками.
Программа себя хорошо зарекомендовала. Я думаю, что ее нужно дальше развивать. Во всех регионах есть стабилизационные фонды, сейчас правительством принято, что по ним сумма закупа будет увеличена до 50 млрд тенге. И через эти стабфонды будем регулировать цены, - уточнил глава ведомства.
Журналисты также поинтересовались у министра, подорожает ли продукция, если будут установлены тарифы на проезд по дорогам для грузовых авто до 37,5 тенге.
Подорожание услуг или энергоносителей, дополнительных услуг - приведет к удорожанию продукции. Поэтому мы совместно с заинтересованными органами будем в этом вопросе работать. Такой анализ мы еще не проводили, но будем, - заключил Омаров.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz