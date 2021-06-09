«Я тебе сейчас устрою проблемы»: родственник главврача больницы угрожал медикам в Шымкенте

В одном из медучреждений Шымкента произошел конфликт между родственником пациента и медработником, передает Azattyq Rýhy.Видео появилось в соцсетях. В описании утверждают, что агрессию проявлял брат главного врача городской клиники № 1.На записи мужчина угрожает медику «проблемами», вызывает на разборки и ругается матом. Врач в это время призывает его успокоиться.Позже в Сети появились подробности инцидента.«6 июня 2021 года в 22:30 – 23:00 поступила беременная женщина в городскую клиническую больницу №1, после чего она была обследована врачами и взяты анализы, но по техническим проблемам анализы приходили очень медленно. После чего у родственника данной больной были претензии», – рассказал резидент-хирург Мирас Молдияров.Сейчас, по его словам, стороны урегулировали спор и не имеют друг к другу претензий. Врач отметил, что не снимал и не отправлял видео, опубликованное в соцсетях. Он уверяет, что вспыливший мужчина не использовал авторитет главного врача.Следом появилось видео с извинениями мужчины, нагрубившего медикам.