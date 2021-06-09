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«Я тебе сейчас устрою проблемы»: родственник главврача больницы угрожал медикам в Шымкенте

Просмотров:311 Опубликовано: Сегодня, 19:45
«Я тебе сейчас устрою проблемы»: родственник главврача больницы угрожал медикам в Шымкенте
Кадры из видео
В одном из медучреждений Шымкента произошел конфликт между родственником пациента и медработником, передает Azattyq Rýhy.

Видео появилось в соцсетях. В описании утверждают, что агрессию проявлял брат главного врача городской клиники № 1.

На записи мужчина угрожает медику «проблемами», вызывает на разборки и ругается матом. Врач в это время призывает его успокоиться.



Позже в Сети появились подробности инцидента.

«6 июня 2021 года в 22:30 – 23:00 поступила беременная женщина в городскую клиническую больницу №1, после чего она была обследована врачами и взяты анализы, но по техническим проблемам анализы приходили очень медленно. После чего у родственника данной больной были претензии», – рассказал резидент-хирург Мирас Молдияров.



Сейчас, по его словам, стороны урегулировали спор и не имеют друг к другу претензий. Врач отметил, что не снимал и не отправлял видео, опубликованное в соцсетях. Он уверяет, что вспыливший мужчина не использовал авторитет главного врача.

Следом появилось видео с извинениями мужчины, нагрубившего медикам.



Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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