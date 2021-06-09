Сумку со 116 млн тенге украли у спящей пассажирки поезда Костанай – Алматы

Чуть больше недели понадобилось следственно-оперативной группе, что установить и задержать подозреваемых в крупной краже. Большая часть денег была найдена во время обыска по месту проживания задержанных, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.31 мая 22-летняя девушка ехала поездом сообщением Костанай — Алматы. Она везла с собой в сумке 116 млн 900 тыс тенге.Вечером девушка преспокойно легла спать в своем купе. На станции Жаксы, когда поезд тронулся, она проснулась и обнаружила что сумки, в которой находились деньги, нет.Пассажирка сразу же обратилась за помощью к сотрудникам батальона по сопровождению пассажирских поездов департамента полиции на транспорте.По словам заместителя начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Нуржана Алибаева, с момента поступления заявления с целью раскрытия преступления из числа опытных сотрудников ведомства была создана следственно-оперативная группа.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были подвергнуты проверке все объекты железнодорожного транспорта, а также близко расположенные населенные пункты. Опрошены все работники и пассажиры вышеуказанного поезда. В результате был составлен фоторобот предполагаемого подозреваемого», — говорится в сообщении.8 июня сотрудниками транспортной полиции в городе Нур-Султан по подозрению в совершении кражи установлены и задержаны трое предполагаемых преступников.«По месту жительства подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого было изъято 12 млн 620 тыс тенге и 198 500 долларов США. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления», — рассказал Нуржан Алибаев.Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование по статье УК РК «Кража, совершенная, в особо крупном размере».«Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных нераскрытых преступлений», — добавил Нуржан Алибаев.