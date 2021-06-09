«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.72 KZT
  • €1 = 520.17 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сумку со 116 млн тенге украли у спящей пассажирки поезда Костанай – Алматы

Просмотров:691 Опубликовано: Вчера, 21:26
Сумку со 116 млн тенге украли у спящей пассажирки поезда Костанай – Алматы
Кадр из видео
Чуть больше недели понадобилось следственно-оперативной группе, что установить и задержать подозреваемых в крупной краже. Большая часть денег была найдена во время обыска по месту проживания задержанных, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

31 мая 22-летняя девушка ехала поездом сообщением Костанай — Алматы. Она везла с собой в сумке 116 млн 900 тыс тенге.

Вечером девушка преспокойно легла спать в своем купе. На станции Жаксы, когда поезд тронулся, она проснулась и обнаружила что сумки, в которой находились деньги, нет.

Пассажирка сразу же обратилась за помощью к сотрудникам батальона по сопровождению пассажирских поездов департамента полиции на транспорте.

По словам заместителя начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Нуржана Алибаева, с момента поступления заявления с целью раскрытия преступления из числа опытных сотрудников ведомства была создана следственно-оперативная группа.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были подвергнуты проверке все объекты железнодорожного транспорта, а также близко расположенные населенные пункты. Опрошены все работники и пассажиры вышеуказанного поезда. В результате был составлен фоторобот предполагаемого подозреваемого», — говорится в сообщении.

8 июня сотрудниками транспортной полиции в городе Нур-Султан по подозрению в совершении кражи установлены и задержаны трое предполагаемых преступников.

«По месту жительства подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого было изъято 12 млн 620 тыс тенге и 198 500 долларов США. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления», — рассказал Нуржан Алибаев.

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование по статье УК РК «Кража, совершенная, в особо крупном размере».

«Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных нераскрытых преступлений», — добавил Нуржан Алибаев.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Expert (Посетители) Сегодня, 00:03
хорошо выполнили свою работу...
 
-1
  • Expert
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Вчера, 23:29
22летняя и у неё 116 миллионов, наличными и поездом??? Ни у кого вопросов не возникает никаких?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика