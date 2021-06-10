Названо идеальное время для кофе

Врач-диетолог Маргарита Королева назвала идеальное время, чтобы пить кофе. Она объяснила, почему напиток нельзя употреблять перед едой или сразу после нее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Начинать день с чашечки кофе за завтраком - это не самая здоровая привычка, так как бодрящий напиток мешает усвоению полезных веществ, которые поступают в организм с пищей, объяснила врач.



"Своим пациентам я не рекомендую кофе натощак или сразу после приема пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы - основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья", - отметила Королева.



По ее словам, для кофе идеально подходит время между основными приемами пищи. В таком случае и все полезные свойства кофе будут работать, и минеральный баланс в организме не будет нарушен, пояснила диетолог.



"Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды", - заключила Королева.



Напомним, ранее ученые выяснили, что употребление большого количества кофе для людей, генетически предрасположенных к высокому глазному давлению (ВГД), очень опасно.