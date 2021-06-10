Присяжные оправдали обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в пригороде Нур-Султана

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области вынесли оправдательный приговор обвиняемому в изнасиловании 12-летней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Информация об этом появилась на странице фонда "НеМолчи" в Facebook. Сообщается, что с декабря 2019 по июнь 2020 года в Акмолинской области 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны троих мужчин, возраст которых 25-26 лет.



"25 мая двоим из троих подозреваемых вынесли приговор в Кокшетау, подсудимому М.С. дали 20 лет, второй К.Р. получил 21 год по статье 120 ч. 4, и каждый должен выплатить моральный ущерб по два миллиона тенге. Третий подозреваемый Б.К. потребовал, чтобы его судили судом присяжных, и 8 июня суд присяжных вынес ему приговор. Только сильно не удивляйтесь и не нервничайте. Суд присяжных полностью оправдал третьего обвиняемого, и он вышел из зала суда. Мама девочки, рыдая, сообщила нам, что все присяжные сидели, опустив от стыда головы. При этом прокурор запросил 20 лет", - говорится в посте.



В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области объяснили приговор подозреваемому.



"Суду был предан житель Целиноградского района Акмолинской области Б.К., который по версии следствия обвинялся в совершении изнасилования малолетней. Уголовное дело в отношении Б.К. рассматривалось с участием присяжных заседателей.



​По закону, если дело рассматривается судом присяжных, вопрос о виновности или невиновности подсудимых, а также другие вопросы решаются путем тайного голосования", - сообщили в пресс-службе регионального суда.



Отмечается, что голосуют 10 участвующих присяжных заседателей и один судья. Каждый имеет по одному голосу. Судья преимущества не имеет. Решение принимается большинством голосов. Если шестеро и более голосующих не согласны с предъявленным обвинением, выносится оправдательный приговор.



"​По итогам голосования абсолютное большинство проголосовало за оправдательный вердикт в отношении Б.К. как в части изнасилования, так и в части совершения им полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. На основании вердикта присяжных ​Б.К. был оправдан за отсутствием события, связанного с совершением уголовного правонарушения по статье 120 части 4 Уголовного кодекса "Изнасилование малолетней", - добавили в суде.



Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, прокурором.

