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В Сети появились кадры со съемок американского ремейка "Иронии судьбы"

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 13:49
В Сети появились кадры со съемок американского ремейка "Иронии судьбы"
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
Первый кадр со съемок американского ремейка культового советского фильма "Ирония судьбы" с актрисой Эммой Робертс опубликовали в Сети, передает Tengrinews.kz.

Кадрами со съемок американской версии "Иронии судьбы" под названием About Fate поделился режиссер картины Марюс Вайсберг. Он выложил фотографию на своей странице в Instagram. На опубликованном снимке запечатлена исполнительница главной роли голливудская актриса Эмма Робертс.

Сообщается, что съемочный процесс стартовал в Бостоне. Над фильмом работает американский сценарист Тиффани Полсен, перед которой поставили задачу адаптировать известную картину для международного проката.

Главную мужскую роль будет исполнять американский актер Томас Манн, который обрел популярность после выхода на экраны комедийного фильма "Проект X: Дорвались". В картине также задействованы Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Кроме того, стало известно, что образ Гали, невесты Жени Лукашина из новогодней комедии Эльдара Рязанова, в ленте Вайсберга примерит на себя американская актриса Мэделин Петш, наиболее известная по роли Шерил Блоссом в телесериале "Ривердэйл". Об этом сообщили в американском издании Deadline.

Фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" - один из самых популярных советских фильмов в истории. Он впервые был показан 1 января 1976 года. Некоторые реплики из картины широко цитировались и превратились в крылатые фразы.



Источник: tengrinews.kz
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