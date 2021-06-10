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Опубликовано видео с моментом падения жилого дома на остановку в Южной Корее

Просмотров:761 Опубликовано: Сегодня, 14:24
Опубликовано видео с моментом падения жилого дома на остановку в Южной Корее
Кадр видео
В Южной Корее в городе Кванджу в минувшую среду, 9 июня, произошло обрушение многоэтажного жилого дома на проезжую часть дороги. Под завалами осталась остановка общественного транспорта. Видео с моментом падения здания попал на видео. Ужасающие кадры сегодня были опубликованы в социальных сетях и СМИ.



Как пишут российские издания со ссылкой на агентство Younhap, в результате ЧП погибли по меньшей 9 человек, еще 8 получили тяжелые травмы и были госпитализированы с места происшествия. Все они пассажиры автобуса, который в момент падения дома как раз находился возле остановки.

Уточняется, что сейчас специалисты выясняют причину неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания.




Источник: Кубань
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