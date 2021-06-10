Опубликовано видео с моментом падения жилого дома на остановку в Южной Корее

В Южной Корее в городе Кванджу в минувшую среду, 9 июня, произошло обрушение многоэтажного жилого дома на проезжую часть дороги. Под завалами осталась остановка общественного транспорта. Видео с моментом падения здания попал на видео. Ужасающие кадры сегодня были опубликованы в социальных сетях и СМИ.







Как пишут российские издания со ссылкой на агентство Younhap, в результате ЧП погибли по меньшей 9 человек, еще 8 получили тяжелые травмы и были госпитализированы с места происшествия. Все они пассажиры автобуса, который в момент падения дома как раз находился возле остановки.



Уточняется, что сейчас специалисты выясняют причину неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания.





