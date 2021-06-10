Ранее грязе-селевой выброс произошел в Чарынском каньоне
Мощный сель вновь сошел в Алматинской области, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ДЧС региона.
«9 июня текущего года в результате обильных осадков в виде дождя и града, в период с 15:30 по 16:00 часов в среднегорной части южного склона хребта «Жетысу Алатау» из-за склонового стока по сухому логу образовался селевой наносоводный паводок расходом порядка 70.0 м3/сек», – говорится в сообщении.
В результате на 171 км автодороги Сарыозек – Коктал вблизи села Акжазык, Коктальского сельского округа Панфиловского района на автодорожном мосту наблюдался выход воды на проезжую часть автодороги в ширину порядка 700-800 метров.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы подтопления населенным пунктам не имеется.
«На сегодняшний день воды в логу не имеется, проезд автотранспорта по автодороге проходит в штатном режиме», – добавили в ДЧС.
Ранее грязе-селевой выброс произошел в Чарынском каньоне 29 мая в 13:35. В результате ЧП пострадали шесть человек, погибли двое, из них один несовершеннолетний, один человек пропал без вести. Позже появилось видео схода селя.
11-летнюю пропавшую девочку нашли на следующий день. Она находилась на левом берегу реки Чарын в 3-4 км от места происшествия. Девочку транспортировали на вертолете в медицинское учреждение Алматы.
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