«Алюминиевая леди». Как казашка стала одной из богатейших и влиятельных женщин мира

Гульжан Молдажанова построила блистательную карьеру в России и вошла в список Forbes.



Ее называют «алюминиевой леди», «правой рукой алюминиевого короля и самой «дорогой» казашкой в России. Но мало кто в Казахстане знает саму Гульжан Молдажанову, не говоря о том, как ей удалось прийти к таким регалиям. Ее путь не был усыпан розами, как многие наверняка успели подумать. Совершенно нет. Главная героиня этого материала из обычной казахской семьи. Без авторитетных родственников она выросла из секретарши до генерального директора крупнейшего алюминиевого холдинга. Она управляла активами на несколько десятков миллиардов долларов. Под ее началом трудились больше 300 тысяч сотрудников. 11 июня Гульжан Молдажанова отпразднует 55-летие. К юбилейной дате Azattyq Rýhy подготовил материал о том, как ей удалось стать одной из самых богатых и влиятельных женщин не только в России, но и во всем мире.



11 июня 1966 года. Алма-Ата. В семье Молдажановых родилась дочь – Гульжан. Отец будущей миллиардерши был металлургом, мама – фармацевтом. Обычная советская среднестатистическая семья. Жизнь Гульжан текла по стандартной схеме – девушка с отличием отучилась на физика в алматинском КазГУ, затем поступила на аспирантуру в российский МГУ, где в последующем защитила докторскую диссертацию.



После защиты она устроилась на работу в свой же университет – целый год занималась в МГУ научными исследованиями, но в середине 90-х прокормить себя на этой работе было сложно – люди помнят, что на научные разработки тогда денег особо не выделяли и сотрудники месяцами не получали зарплаты.



Тогда Гульжан Молдажановой пришлось искать новую работу. Она обратилась к своему однокурснику Олегу Дерипаске, который сразу после окончания университета ушел в торговлю металлами. В его компании она начала работу с должности секретарши. Позже в одном из немногочисленных интервью она скажет, что «рассматривала это просто как работу, которая позволит покупать еду».



Правда, секретарем она была недолго – через две недели ее назначили помощником финансового директора. А еще через год она перешла в отдел внешнеэкономических связей компании «Русский алюминий», которая входит в холдинг «Базовый элемент».



Параллельно Гульжан продолжила развиваться и обучаться. В 1998 году она окончила Финансовую академию при правительстве Российской Федерации, а еще через 3 года получила международный диплом MBA.



Именно тогда Гульжан Талаповна стала той самой базой, фундаментом для «Базового элемента», на котором крепко выстроятся стены холдинга.



В конце 90-ых – начале 2000-ых годов она занимала руководящие должности в компаниях холдинга, а в 2005 Гульжан Молдажанова стала первой в России женщиной, которая возглавила финансово-промышленную корпорацию «Базовый элемент». О ее профессионализме говорят результаты работы – именно она привела бизнес-империю Дерипаски к небывалому успеху: оборот холдинга вырос до 18.5 миллиардов долларов, а цена всех активов «Базэла» удвоилась.



На минуточку, Гульжан Молдажанова управляла не только металлургическим гигантом, но и всеми компаниями, входящими в холдинг: это целлюлозные комбинаты, сельхозпредприятия, автомобильные, строительные, энергетические компании, базирующиеся в нескольких странах. В общем, она руководила огромной империей, где трудились более 300 тысяч человек. Масштаб задач, стоящих перед ней, разумеется, был колоссальным. Главной ее заслугой можно считать создание эффективной структуры и действенной команды менеджеров, чего крайне сложно добиться в многоотраслевой компании. Дойти до высот и построить карьеру она смогла только благодаря своим качествам, знаниям и трудолюбию.



Среди коллег Гульжан Талаповну знают как волевого, целеустремленного и требовательного руководителя.



«Я очень радуюсь, когда наши соотечественники добиваются таких высот за рубежом. В Казахстане сильно развит трайбализм, на работу берут родственников по принципу «брат-сват», делятся по жузам. За рубежом люди добиваются всего своими силами и яркий пример как раз Гульжан Молдажанова. Она всего добилась исключительно своим умом, знаниями и деловыми качествами. Лично не знаком с ней, но много наслышан. Это непросто – управлять всеми финансами огромного холдинга, но она очень грамотный специалист. Очень жаль, что Казахстан потерял такого профессионала», – делится мнением экономист Арман Байганов.



Проделанную всего за три года на посту гендиректора работу оценили в Forbes – в 2008 году издание включило ее в 100 самых влиятельных женщин мира. Гульжан Молдажанова заняла 37 место в рейтинге, обогнав тогда первую леди США Лору Буш, нескольких президентов и даже королеву Великобритании Елизавету II. И это было не единственное упоминание о казашке в мировых изданиях. Популярный американский журнал Fortune дважды включал ее в список 50 самых влиятельных женщин в мировом бизнесе. Попадала Гульжан Молдажанова и в глобальный рейтинг женщин – бизнес-лидеров, составляемый нью-йоркской деловой газетой Wall Street Journal.



Но в 2009 году, когда она была на пике своей карьеры, грянул экономический кризис. Олег Дерипаска решил взять бразды правления в свои руки и занял кресло Гульжан Молдажановой. Несколько месяцев она отдыхала – уделяла свободное время единственной дочери. Но отпуск продлился недолго. Гульжан Талаповну засыпали предложениями о работе, даже более того – корпорации боролись за нее между собой. Из всех предложений она выбрала «Группу ЕСН» российского олигарха Григория Березкина. Его холдинг владеет двумя нефтеналивными терминалами, энергетическими компаниями и активно инвестирует в телекоммуникации, IT и медиабизнес.



С Березкиным наша соотечественница заключила четырехлетний контракт и снова показала блестящий результат – вывела компании в огромный плюс, выстроила работу и… покинула холдинг, чтобы вернуться в родной «Базовый элемент».



После ухода от Березкина на посту гендиректора «Базэла» Гульжан Молдажанова проработала с 2012 по 2018 год. Всего же она отдала холдингу 21 год. Чем сейчас занимается одна из самых богатых и влиятельных женщин, неизвестно – Гульжан Молдажанова никогда не любила публичность и не стремилась к популярности, очень редко давала интервью, да и те были короткими, больше о работе. Но предельно ясно и четко можно сказать только одно – любой проект, за который она возьмется, обречен на успех.