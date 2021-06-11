Из жизни семьи снежных барсов





Снежные барсы отличаются скрытным образом жизни, проявляя активность ночью или в сумерках. На этот раз они затеяли игру под фотоловушкой в предрассветные часы.Сейчас специалисты готовят паспорта на котят, однако их пол все еще не удалось определить, рассказал старший научный сотрудник заповедника Роман Афанасьев.Снежный барс, или ирбис, является редким, исчезающим видом. Он обитает в 12 странах мира: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Кыргызстане, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Бутане – во всех высокогорных районах Центральной Азии.Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов.Редкий окрас и ценность меха ирбиса привели к тому, что он стал лакомой целью для браконьеров, готовых рисковать многим ради незаконной охоты за диким зверем. Кроме того, расширение пастбищ и расширение зоны выпаса скота в странах Центральной Азии в зоны высокогорных районов приводит к тому, что естественная среда обитания снежного барса сужается.Контроль за численностью популяции редкого животного осуществляется в странах, территории которых захватывают среду обитания ирбиса, в том числе посредством фотоловушек, в связи с крайней осторожностью этой красивой дикой кошки.В России, по приблизительным подсчётам, обитает от 90 до 150 ирбисов. Общая же численность популяции снежного барса в мире колеблется в районе 7 тысяч особей. Саяно-Шушенский заповедник, расположенный на юге Красноярского края, считается крайней территорией мирового ареала снежного барса. Здесь сохраняется самая северная группировка редкой кошки.