Больше тысячи случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 10 июня) в Казахстане зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 399 096 случаев, из них:



в городе Нур-Султан – 205,

в городе Алматы – 137,

в городе Шымкенте – 40,

в Акмолинской области – 50,

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 55,

в Атырауской области – 63,

в ВКО – 88,

в Жамбылской области – 32,

в ЗКО – 86,

в Карагандинской области – 173,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 37,

в СКО – 21,

в Туркестанской области – 13.