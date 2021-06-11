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Судьбу погибшего в годы ВОВ казахстанца установили российские поисковики

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 09:54
Судьбу погибшего в годы ВОВ казахстанца установили российские поисковики
Поисковое движение Москвы
"Мы получили запрос от командира российского поискового отряда "Кобальт" Ивана Зобнина по поиску родственников Курмангали Жунусова. Останки бойца ребята нашли во время поисковых работ в Темкинском районе Смоленской области. Солдат РККА наш земляк, установить его личность удалось благодаря личному опознавательному знаку", - сообщил командир павлодарского поискового исследовательского отряда "Майдан жолы" Александр Шитов.

Поисковики нашли при погибшем смертный медальон, в котором сохранился бланк с личными данными. Находка позволила установить судьбу бойца.

Как следует из именного списка безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава, Курмангали Жунусов родился в 1910 году в Восточно-Казахстанской области, станция Чинупово, улица Первомайская, 42. На фронт мобилизован Лениногорским РВК Казахской ССР, в Восточно-Казахстанской области. Последним местом службы стрелка-красноармейца стала 120-я отдельная стрелковая бригада.

По сведениям обобщенного банка данных "Мемориал", Курмангали Жунусов был убит 14 августа 1942 года. Первичное место захоронения - Смоленская область, Темкинский район, деревня Шабаны.

Поисковики просят всех неравнодушных людей подключиться к поиску семьи погибшего.

Отметим, в мае этого года во время поисковых работ в Темкинском районе Смоленской области бойцы "Кобальта" обнаружили останки шести красноармейцев. Со слов командира отряда Ивана Зобнина, у троих солдат были при себе медальоны образца 1941 года, еще одна капсула медальона была переделана владельцем в мундштук.


Источник: tengrinews.kz
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