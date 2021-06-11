Судьбу погибшего в годы ВОВ казахстанца установили российские поисковики

"Мы получили запрос от командира российского поискового отряда "Кобальт" Ивана Зобнина по поиску родственников Курмангали Жунусова. Останки бойца ребята нашли во время поисковых работ в Темкинском районе Смоленской области. Солдат РККА наш земляк, установить его личность удалось благодаря личному опознавательному знаку", - сообщил командир павлодарского поискового исследовательского отряда "Майдан жолы" Александр Шитов.
Поисковики нашли при погибшем смертный медальон, в котором сохранился бланк с личными данными. Находка позволила установить судьбу бойца.
Как следует из именного списка безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава, Курмангали Жунусов родился в 1910 году в Восточно-Казахстанской области, станция Чинупово, улица Первомайская, 42. На фронт мобилизован Лениногорским РВК Казахской ССР, в Восточно-Казахстанской области. Последним местом службы стрелка-красноармейца стала 120-я отдельная стрелковая бригада.
По сведениям обобщенного банка данных "Мемориал", Курмангали Жунусов был убит 14 августа 1942 года. Первичное место захоронения - Смоленская область, Темкинский район, деревня Шабаны.
Поисковики просят всех неравнодушных людей подключиться к поиску семьи погибшего.
Отметим, в мае этого года во время поисковых работ в Темкинском районе Смоленской области бойцы "Кобальта" обнаружили останки шести красноармейцев. Со слов командира отряда Ивана Зобнина, у троих солдат были при себе медальоны образца 1941 года, еще одна капсула медальона была переделана владельцем в мундштук.
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