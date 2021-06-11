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Мошенники обманули Wildberries через подставных продавцов и покупателей

Просмотров:198 Опубликовано: Вчера, 20:15
Мошенники обманули Wildberries через подставных продавцов и покупателей
envybox.io
Первую операцию мошенники провели в апреле, а массовая атака на компанию случилась в конце мая, рассказали vc.ru в Wildberries. Подставные продавцы размещали в интернет-магазине несуществующие товары, а подставные покупатели оплачивали его. Но по факту оплаты не было, деньги уходили «продавцу».

В компании не назвали сумму ущерба. По данным источника ТАСС, речь идет об одном миллионе рублей. Источник vc.ru, знакомый с расследованием, назвал сумму примерно в 350 миллионов рублей.

Первые подозреваемые уже арестованы, их допрашивают, пишет Forbes. Часть полученных мошенниками денег заблокировали.

Компания Wildberries принадлежит Татьяне Бакальчук — богатейшей женщине России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов (более 930 миллиардов рублей).


Источник: tvrain.ru
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