Мошенники обманули Wildberries через подставных продавцов и покупателей

Первую операцию мошенники провели в апреле, а массовая атака на компанию случилась в конце мая, рассказали vc.ru в Wildberries. Подставные продавцы размещали в интернет-магазине несуществующие товары, а подставные покупатели оплачивали его. Но по факту оплаты не было, деньги уходили «продавцу».



В компании не назвали сумму ущерба. По данным источника ТАСС, речь идет об одном миллионе рублей. Источник vc.ru, знакомый с расследованием, назвал сумму примерно в 350 миллионов рублей.



Первые подозреваемые уже арестованы, их допрашивают, пишет Forbes. Часть полученных мошенниками денег заблокировали.



Компания Wildberries принадлежит Татьяне Бакальчук — богатейшей женщине России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов (более 930 миллиардов рублей).