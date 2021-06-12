1118 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 400 214 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 286, в городе Алматы – 124, в городе Шымкенте – 29, в Акмолинской области – 52, в Актюбинской области – 19, в Алматинской области – 50, в Атырауской области – 48, в ВКО – 85, в Жамбылской области – 19, в ЗКО – 80, в Карагандинской области – 174, в Костанайской области – 34, в Кызылординской области – 13, в Мангистауской области – 35, в Павлодарской области – 42, в СКО – 16, в Туркестанской области – 12.
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