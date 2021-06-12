1118 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 400 214 случаев, из них:



в городе Нур-Султан – 286,

в городе Алматы – 124,

в городе Шымкенте – 29,

в Акмолинской области – 52,

в Актюбинской области – 19,

в Алматинской области – 50,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 85,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 80,

в Карагандинской области – 174,

в Костанайской области – 34,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 35,

в Павлодарской области – 42,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 12.