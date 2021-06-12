В "Яндекс.Такси" опровергли блокировку сервиса в Казахстане

В "Яндекс.Такси" опровергли появившуюся в СМИ информацию о блокировке сервиса в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.



Информацию о блокировке опровергла представитель пресс-службы "Яндекс.Такси" Ася Мелкумова, пишет издание.



По данным портала, в компании пояснили, что решение межрайонного экономического суда Алматы не блокирует работу сервиса в Казахстане.



"Наш сервис работает и продолжит работать. Что касается патентного спора, то компания подает апелляцию", - говорится в сообщении пресс-службы Lentа.



Ранее в Telegram-канале Finance.kz. появилась информация о том, что в Казахстане работа "Яндекс.Такси" оказалась под угрозой после того, как суд запретил работу сервиса и постановил заблокировать приложение на территории страны.