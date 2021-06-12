Из-за праздника драконьих лодок казахстанско-китайская граница будет закрыта

Казахстанско-китайская граница будет закрыта на один день из-за праздника "Дуань-У" (праздник драконьих лодок), передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



В связи с празднованием китайской стороной праздника, на основании соглашения между правительствоми Казахстана и Китая о пунктах пропуска, автомобильные пункты пропуска "Нұр Жолы" и "Достык" 14 июня 2021 года не будут функционировать.



Напомним, что на казахстанско-китайской границе на сегодня функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска ("Достык" и "Алтынколь") и 3 автомобильных ("Нур Жолы", "Достык", "Бахты") через которые, в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, осуществляется пропуск только грузов и товаров.