Xiaomi планирует выпустить смартфон без единого разъема

Компания Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gizmochina.



Отмечается, что зарядка будет осуществляться беспроводным способом. Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась на презентации новой технологии компании - проводной и беспроводной HyperCharge.



При беспроводной зарядке совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 ватт. Создатели технологии заявили, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году.



В Xiaomi сообщили, что проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания. Но как только технология беспроводной зарядки будет усовершенствована, ситуация изменится.