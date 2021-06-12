«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Июня
+26...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.15 KZT
  • €1 = 519.12 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Xiaomi планирует выпустить смартфон без единого разъема

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 11:23
Xiaomi планирует выпустить смартфон без единого разъема
Фото с сайта gizmochina Фото с сайта gizmochina
Компания Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gizmochina.

Отмечается, что зарядка будет осуществляться беспроводным способом. Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась на презентации новой технологии компании - проводной и беспроводной HyperCharge.

При беспроводной зарядке совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 ватт. Создатели технологии заявили, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году.

В Xiaomi сообщили, что проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания. Но как только технология беспроводной зарядки будет усовершенствована, ситуация изменится.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика