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Вторую российскую вакцину от COVID-19 признали халяльной

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Вторую российскую вакцину от COVID-19 признали халяльной
Фото из открытых источников
Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при совете муфтиев России закончил работу по изучению вакцины для профилактики COVID-19 - "ЭпиВакКорона", сообщает zakon.kz.

Для изучения соответствия вакцины стандарту "Халяль" производитель предоставил всю необходимую информацию о компонентах вакцины и технологии ее производства. (...) На основании представленных документов специалистами МЦСиС "Халяль" принято заключение о соответствии вакцины "ЭпиВакКорона" стандарту "Халяль" ДУМ РФ и СМР, - говорится в сообщении.

"ЭпиВакКорона" - вторая вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в РФ. Разработчик - ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора". Вакцина прошла клинические исследования и 13 октября 2020 года зарегистрирована для использования в Российской Федерации.

В марте текущего года халяльной была признана первая российская вакцина от COVID-19 - "Спутник V".


Источник: zakon.kz
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