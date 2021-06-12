Пропажа туристов в горах Туркестанской области: найдено еще одно тело

В горах Туркестанской области найдено тело одного из пропавших туристов, сообщает zakon.kz.Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.- В Сайрам-Угамском ущелье найден еще один труп. 12 июня в ходе исследований по направлениям от моста реки Угам с левой стороны до хребта Азартеке спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда было обнаружено тело в ущелье Макпалсай Туркестанской области, рассказал Талгат Уали.Он отметил, что ущелье находится на высоте 1000 метров над уровнем моря. Из-за сложного горного рельефа, скалистых склонов транспортировка тела вертолетом была невозможна.- Спасатели РОСО пешим ходом, организовав переправу через реку Угам (скорость течения 20 метров в секунду), выдвинулись к телу. Сотрудники РОСО доставили погибшего к месту, где авиасудно смогло "зависнуть" в воздухе и при помощи лебедки тело подняли на авиаборт и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы, сообщил Талгат Уали.В поисковых работах задействованы 127 сотрудников, 15 единиц техники, 3 квадрокоптера, 3 кинологических расчета ДЧС и полиции Туркестанской области, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан, 1 вертолет и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по восьми направлениям.25 мая поступило сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района. 21 мая туристы пешим порядке направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены 28 мая, а 29 мая были найдены тела двух туристов. Поисковые работы будут продолжены.