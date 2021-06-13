COVID-19 в Казахстане: 1 058 новых случаев заражения за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1 058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 401 272 случаев, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 257,

в городе Алматы – 111,

в городе Шымкенте – 30,

в Акмолинской области – 45,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 46,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 82

в Карагандинской области – 171,

в Костанайской области – 34,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 25,

в Павлодарской области – 44,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 14.