Врач развеяла миф о суточной норме воды

Больше двух литров воды в сутки могут нанести вред здоровью некоторых людей. Гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала, сколько жидкости нужно выпивать в день, передает РИА Новости.



За сутки каждый взрослый человек должен выпивать от полутра до двух литров воды.



«Больший объем противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах», — объяснила врач.



Также норму до двух литров не должны нарушать люди пенсионного возраста и пациенты с заболеваниями почек.



Любители спорта и активного образа жизни наоборот должны выпивать от двух до трех литров воды в сутки.