"Добрый" полицейский развел бизнесвумен на 4 миллиона

В феврале прошлого года уголовный суд №2 Павлодара приговорил начальника отделения криминальной полиции города Амантая Касенова к трем годам лишения свободы за мошенничество. Погубила стража порядка неуемная любовь к халявным деньгам



В один из январских дней 2018 года к дому предпринимательницы из пригородного павлодарского села Черноярка Ирины Щеголь подъехали двое мужчин, представившихся сотрудниками полиции. Они сказали женщине, что к ним поступили заявления о возбуждении против нее уголовного дела, и ей необходимо проехать в отдел. В тот момент у предпринимательницы были долги перед кредиторами, с которыми она не рассчиталась.



Стражи порядка посоветовали Ирине собрать теплые вещи, поскольку, по их словам, ее могут арестовать на трое суток. Супруг сам повез жену в полицию. По дороге она позвонила знакомому адвокату и поведала о своей проблеме. Та пообещала найти ей грамотного защитника.



В отделе полиции женщину повели на допрос, супруг остался внизу, в машине.



Допрашивали Щеголь четверо сотрудников, которые не представились. В самый разгар их нападок на испуганную предпринимательницу в кабинет вошел один из приезжавших к ней стражей порядка - начальник отделения криминальной полиции Касенов, который попросил всех выйти. А затем он сыграл избитую роль доброго стража порядка.



Сказал, что дружит с одним человеком, и поэтому хочет ей помочь. И передал женщине сотовый телефон, на проводе которого был знакомый Ирины - Армен Балаян. Тот сообщил, что необходимо заплатить полтора миллиона тенге Касенову, и тот решит ее проблему. На возражение женщины, что у нее нет таких денег, сказал, что может заплатить за нее миллион, а потом она вернет ему долг. Предпринимательница согласилась.



После этого начальник отделения уверил женщину, что теперь она может жить спокойно, ничего не боясь. Хотя прекрасно понимал, что повлиять на расследование дела предпринимательницы он никак не может. Тем более, что у самого дела явно не было судебной перспективы.



После допроса женщину действительно отпустили домой, так что теплое белье ей не понадобилось. На улице она застала в автомашине Балаяна, беседовавшего с ее мужем и Касеновым. Супруг подтвердил, что Армен при нем передал полицейскому миллион тенге.



Затем начальник отделения вышел из машины, а Балаян посетовал, что миллиона мало, нужны еще деньги. У предпринимательницы с собой было 250 тысяч тенге, которые она отдала ему для передачи полицейскому.



Но на этом поборы не закончились. Два дня спустя Касенов и Балаян приехали домой к Щеголь и завели разговор о том, что необходимо поддерживать дружеские отношения. При этом Касенов заявил, что для прекращения уголовного дела необходимо 4 миллиона тенге. Женщина вручила ему еще 200 тысяч, пообещав остальную сумму отдать после сбора урожая.



В феврале 2018 года следственный отдел полиции города прекратил досудебное расследование по делу в отношении Ирины Щеголь, за отсутствием состава уголовного правонарушения. Но она этого не знала. Зато знал Касенов, но он не отстал от предпринимательницы.



Почти через год, в январе 2019-го, начальник отделения потребовал от нее оставшуюся часть суммы. Женщина передала Касенову еще миллион тенге, затем - еще 250 тысяч.



Но уставшая от поборов предпринимательница поняла, что шантаж этот никогда не закончится, и обратилась в антикоррупционную службу. После этого, в марте, с ведома борцов с мздоимством, договорилась с Касеновым о встрече возле банкомата для передачи ему следующего транша в 500 тысяч тенге. Однако, тот по телефону попросил ее скинуть деньги на карточку. Антикоррупционщики дали женщине эту сумму, и она перевела ее на карточный счет полицейского. Получив деньги, Касенов тут же направился в Нур-Султан, но по дороге его задержали.



Всего, по словам Щеголь, она передала, как лично Касенову, так и ему через его знакомых, 3 миллиона 450 тысяч тенге.



Стража порядка обвинили в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного должностным лицом в крупном размере, сопряженном с использованием своего служебного положения. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.



Полицейский с обвинением согласился частично, признав получение только полумиллиона тенге, отправленных ему на банковскую карточку. Криминальность остальных денег отрицал, заявив, что предпринимательница якобы была ему должна и расплачивалась. А потом и вовсе отказался давать показания. Мотивировал он это тем, что следователь заставлял его признаваться в том, чего не было. Поэтому просил оправдать за отсутствием состава уголовного правонарушения.



Но, несмотря на все эти ухищрения, суд счел его виновность полностью доказанной. Касенов получил три года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.