Глава центра Гамалеи обещает разработать детскую вакцину от COVID к сентябрю

АЛМАТЫ, 13 июн — Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заверил президента России Владимира Путина в том, что разработка вакцины от коронавируса для детей будет завершена к середине сентября текущего года.



Об этом Гинцбург заявил во время разговора с Владимиром Путиным в неформальной обстановке, после завершения вручения государственных премий в Кремле в честь Дня России, сообщает РИА Новости.



Одним из лауреатов премии в числе создателей вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" как раз и стал Александр Гинцбург.



После церемонии награждения президент России неформально пообщался со всеми лауреатами за бокалом шампанского. Когда речь зашла о вакцинации от COVID-19, он поинтересовался у Гинцбурга, когда появится вакцина для детей.



"Спасибо за вопрос. Неожиданно, но как будто бы мы то обещание, которое вам из Ярославля давали, выполним. Может быть, где-то не к 1 сентября будет, но к 15 сентября будет", - ответил Гинцбург.



По его словам, небольшой сдвиг в сроках может произойти из-за того, что создателям препарата понадобилось потратить три месяца на то, чтобы убедить контролирующие органы провести все необходимые процедуры в ускоренном режиме.



"Три месяца. Но сейчас уговорили, буквально вчера-позавчера. И к 15 сентября, максимум - к 20 сентября, будет зарегистрирована", - заверил директор центра.



При этом Гинцбург уточнил, что препарат все же будет иметь ограничения по возрасту.



"Одно "но" есть: там дети 15-17 лет. Везде за границей - сколько я ни кричал, ни говорил, - соответственно, 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и ну хотя бы 14-13 лет, чтобы сразу можно было начать вакцинировать. Здесь у меня не хватает - я не знаю, чего, - может быть, веса для того, чтобы пробить", - отметил Гинцбург.



На уточняющий вопрос президента Путина глава центра Гамалеи еще раз уточнил, что маленьким детям эту прививку делать нельзя.