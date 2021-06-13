Глава центра Гамалеи обещает разработать детскую вакцину от COVID к сентябрю

АЛМАТЫ, 13 июн — Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заверил президента России Владимира Путина в том, что разработка вакцины от коронавируса для детей будет завершена к середине сентября текущего года.
Об этом Гинцбург заявил во время разговора с Владимиром Путиным в неформальной обстановке, после завершения вручения государственных премий в Кремле в честь Дня России, сообщает РИА Новости.
Одним из лауреатов премии в числе создателей вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" как раз и стал Александр Гинцбург.
После церемонии награждения президент России неформально пообщался со всеми лауреатами за бокалом шампанского. Когда речь зашла о вакцинации от COVID-19, он поинтересовался у Гинцбурга, когда появится вакцина для детей.
"Спасибо за вопрос. Неожиданно, но как будто бы мы то обещание, которое вам из Ярославля давали, выполним. Может быть, где-то не к 1 сентября будет, но к 15 сентября будет", - ответил Гинцбург.
По его словам, небольшой сдвиг в сроках может произойти из-за того, что создателям препарата понадобилось потратить три месяца на то, чтобы убедить контролирующие органы провести все необходимые процедуры в ускоренном режиме.
"Три месяца. Но сейчас уговорили, буквально вчера-позавчера. И к 15 сентября, максимум - к 20 сентября, будет зарегистрирована", - заверил директор центра.
При этом Гинцбург уточнил, что препарат все же будет иметь ограничения по возрасту.
"Одно "но" есть: там дети 15-17 лет. Везде за границей - сколько я ни кричал, ни говорил, - соответственно, 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и ну хотя бы 14-13 лет, чтобы сразу можно было начать вакцинировать. Здесь у меня не хватает - я не знаю, чего, - может быть, веса для того, чтобы пробить", - отметил Гинцбург.
На уточняющий вопрос президента Путина глава центра Гамалеи еще раз уточнил, что маленьким детям эту прививку делать нельзя.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.