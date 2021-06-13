«Они ляпнут, а стыдно народу»: казахстанцы ответили главе Минсельхоза

Сапархан Омаров утверждает, что картофель в стране дорожает, потому что «люди хотят покупать свежий урожай»



Пользователи Facebook продолжают обсуждать выступление министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, передает Azattyq Rýhy.



9 июня он попытался объяснить, почему картофель бьет все мыслимые ценовые рекорды. Он заявил, что отечественные сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию по цене 200 тенге за килограмм, а вся остальная надбавка – это из-за посредников и владельцев супермаркетов. Омаров уточнил, что 200 тенге – это цена прошлогоднего картофеля, а «люди хотят покупать свежий урожай». Иначе говоря, казахстанцы сами способствовали повышению стоимости продукта.



«В советское время все руководители прежде что-то сказать они думали об ответственности за сказанное. А сейчас что-нибудь ляпнут, а народу неудобно - краснеет, потому что весь мир читает интернет, а руководителю как с гуся вода, возможно еще повысят в должности!?», - написал Толеген Кусманов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



«Он хоть сам понимает что происходит на рынке? Почему прошлогодняя картошка которая осенью было 125 тг, весной вдруг стали 200тг», - отметила Anargul Baianayli.



Другие пользователи в выражениях не стеснялись, а самые решительные потребовали отставки министра.