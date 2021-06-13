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В какие страны впускают с доступными казахстанским туристам вакцинами

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 20:41
В какие страны впускают с доступными казахстанским туристам вакцинами
Фото из открытых источников
Все больше стран в мире планируют открыться для вакцинированных туристов. Tengritravel.kz и Aviata.kz расскажут, какие страны можно посетить, получив доступные в Казахстане вакцины.

На текущий момент в Казахстане используются три противоковидные вакцины - QazVac, Sinopharm и "Спутник V". Также существуют планы сделать доступной в стране еще одну вакцину из КНР - CoronaVac. Первая из упомянутых вакцин разрешена только для использования в Казахстане.

К слову, 28 мая во время видеоконференцсвязи генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о готовности рассмотреть возможность включения QazVac в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время привитые QazVac казахстанцы могут путешествовать только в страны, которые впускают туристов, предоставивших отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, либо в те, которые не указывают, каким препаратом должен быть вакцинирован путешественник.

Также казахстанцы вакцинируются Sinopharm/HayatVax. Фактически это аналог китайской Sinopharm/Beijing, производимый, однако, в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным Ourworldindata.org, данная вакцина разрешена для использования в одной стране - Казахстане. Но Sinopharm одобрена ВОЗ - значит у привитых ею казахстанцев есть как минимум одно преимущество для путешествий.

По данным сайта вакцины "Спутник V", препарат официально зарегистрирован в 67 странах - России, Беларуси, Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Пакистане, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане, Сербской Республике, Мьянме, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Кыргызстане, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Марокко, Кении, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшельских островах, Маврикие, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании, Мальдивской Республике, Эквадоре и Бразилии.

В большинстве упомянутых стран этим препаратом прививали местное население. Можем предположить, что если правительства этих стран решат впускать к себе только привитых туристов, они не смогут исключить из их числа вакцинированных "Спутником V".

Какую вакцину поставить, чтобы путешествовать в другие страны?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для использования американские вакцины Pfizer/BioNTech, Jannsen и Moderna, британо-шведскую AstraZeneca и ее индийский вариант, для экстренного применения - китайскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа производства государственной корпорации Sinopharm. По последней информации, разработчики "Спутника V" ждут одобрения этой вакцины ВОЗ в течение ближайших двух месяцев.

Также многие государства сейчас разрабатывают цифровые паспорта вакцинации. Наиболее известна инициатива IATA - Travel Pass. В данном мобильном приложении путешественники могут хранить справки с результатами ПЦР-тестов, а также информацию о вакцинации против COVID-19. При пересечении границ турист может представить электронные доказательства того, что не заражен COVID-19.

Ожидается, что казахстанская система eGov Mobile будет интегрирована с Travel Pass, и казахстанцы смогут пользоваться и этим приложением.

Пока нашим соотечественникам доступно приложение "Путешествую без COVID-19", которое упрощает путешествия по странам ЕАЭС.

Европейский Союз, Китай и Япония работают над собственными цифровыми сертификатами вакцинации для трансграничных поездок.

В ЕС и Шенгенскую зону с 1 июля планируют впускать полностью вакцинированных граждан третьих стран, прошедших полную вакцинацию препаратами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. После получения последней необходимой дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Основным подтверждением прививки станет цифровой ковид-сертификат - "цифровой зеленый сертификат" ЕС, а также аналоги, разработанные в других странах, при условии, что их достоверность и аутентичность можно проверить.

В ЕС предусмотрели возможность взаимного признания прививочных сертификатов. Ожидается, что европейский документ смогут получать и граждане третьих стран.

Отметим, дети, которые по возрасту еще не могут привиться, смогут въехать в страны Шенгена с вакцинированными родителями при условии, что предоставят отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Таким образом, чтобы посетить страны Евросоюза, казахстанцам в первую очередь нужна будет "правильная" вакцина. Решить этот вопрос помогают так называемые вакцинные туры, когда туристы едут в путешествие с целью получить вакцину от коронавируса, не доступную в их стране.

Жители Китая для международных путешествий должны получить электронный сертификат здоровья.

В сертификате указаны имя и фамилия, национальность, номер паспорта, результат ПЦР-теста и тест на наличие антител IgG, дата и место прохождения исследования. Также в документ внесут статус вакцинации против COVID-19: название, тип и производителя вакцины, дату прививки и число полученных доз. У каждого сертификата будет уникальный QR-код, его смогут сканировать ведомства разных стран для проверки информации.

Однако ни с одной страной договоренности о взаимном признании сертификатов здоровья у Китая пока нет. А въезжающие в Китай иностранцы должны быть привиты вакциной китайского производства.

Цифровой "паспорт вакцины" намерена использовать и Япония. Планируется, что иностранцы, получившие прививки против COVID-19, смогут въехать в страну. Также Страну восходящего солнца можно будет посетить путешественникам, которые смогут доказать, что не заражены коронавирусом.

В японском "паспорте вакцины" будут указаны результаты всех ПЦР-тестов на COVID-19 и антигены, которые прошел пассажир. Вероятно, что если у человека был отрицательный результат теста на COVID-19 в течение предыдущих нескольких дней, ему будет разрешен въезд в Японию.

В настоящее время единственная одобренная Японией вакцина против COVID-19 - это Pfizer-BioNTech.

По информации Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), ведомство одобрило три вакцины для экстренного применения - Pfizer-BioNTech COVID-19, Moderna COVID-19, Janssen. Есть вероятность, что вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna будут полностью одобрены FDA уже во второй половине этого года.

Как пишет Travelandleisure.com, в США сейчас идет активная прививочная кампания. К примеру, в Нью-Йорке можно получить вакцину в популярных туристских местах, таких как Таймс-сквер и Хай-Лайн.

Все это привело к тому, что в США приезжают именно для того, чтобы получить вакцину. Задаваясь вопросом, насколько законен вакционный туризм, Visaplace.com отмечает, что если у вас есть виза или вам разрешено посещать США на законных основаниях, то да - законно. Однако гарантий, что вам сделают прививку, никаких нет. Хотя многие страны и предлагают такие туры, правительство США на этот счет не делало каких-либо заявлений.

По правилам все пассажиры старше двух лет, прибывающие самолетом в США из любой другой страны, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста либо документ о выздоровлении от COVID-19. Далее путешественникам надлежит пройти домашний карантин, а через три-пять дней после прибытия снова сдать анализ на COVID-19 и находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата.

Речи о том, что все въезжающие должны быть привиты, - нет. Президент США Джо Байден заявил, что федерального паспорта вакцины не будет. Некоторые юрисдикции в США приняли законы, запрещающие доказательство вакцинации.

Для путешествия в США казахстанцам по-прежнему нужна виза.

Ранее об обязательной вакцинации для путешествий заявляли Сейшелы, Новая Зеландия и Австралия. В раздумьях пока пребывают власти Республики Кипр и Сингапура.

В заключение отметим, что наличие "правильной" вакцины не обязательно откроет перед туристом границы стран, в которые он хочет поехать, поэтому препарат нужно выбирать вдумчиво и обосновано, основываясь в первую очередь на рекомендациях врача.

В правилах некоторых стран указано, к примеру, что туристы не могут прибывать из определенного ряда стран, у других - что путешественники не могут прибывать, если находились в определенных странах (как правило, с неблагоприятной санэпидемиологической обстановкой) более 14 дней или даже транзитом. Некоторые страны могут не запрещать въезд с туристической целью, но с ними может не быть прямого сообщения. В общем - нюансов очень много. Для того чтобы та или иная страна стала доступна для путешествия, должен совпасть целый ряд факторов.

С правилами и условиями пересечения границ разных государств можете ознакомиться здесь.


Источник: Tengrinews.kz
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