Опубликовано предсмертное сообщение девушки из Казахстана, упавшей с небоскреба в Москве

Диана Белорукова. Фото со страницы девушки в соцсети
Стали известны подробности о личности 20-летней уроженки Казахстана, которая разбилась насмерть, упав с 86-го этажа смотровой площадки комплекса "Москва-сити", сообщает Tengrinews.kz.
Как выяснило издание "Экспресс-К", погибшую звали Диана Белорукова, она родилась в городе Текели. Девушка была студенткой Московского института электронной техники. Училась на факультете биомедицинских систем.
Судя по социальным сетям, была творческой натурой. Писала стихи под псевдонимом Димния и увлекалась творчеством японского музыканта mothy.
Накануне трагедии Диана разместила пост в социальных сетях. "Жаль, но похоже я свою жизнь исчерпала. Хотелось бы и дальше ее продолжать и усложнять, однако конец сам меня настигает, а я даже не успеваю выразить что насобирала. Не имею понятия, что происходит, но я кончаюсь. Мои мысли, мои чувства, мои реакции и поступки больше не принадлежат мне.
…Спасибо за эту жизнь, моя дорогая maman. И, пожалуйста, найди в себе силы простить и принять отличность моего бытия от твоего. Я верю, что мой покой не препятствие для твоего счастья, даже если сейчас ты с этим не согласна. Эти 20 лет стоили того, чтобы их прожить. Я полна и довольна. Ухожу без каких-либо переживаний, так что прошу и вас не относиться к этому слишком серьезно", - приводит издание пост девушки.
Напомним, российские СМИ сообщили о гибели уроженки Казахстана 12 июня. Обстоятельства падения пока неизвестны. Проверку по факту трагедии ведет Следственный комитет по городу Москве. Обстоятельства гибели Дианы также выясняют в МИД Казахстана.
По предварительной информации, предоставленной Следственным комитетом России казахстанским дипломатам, погибшая является гражданкой России и поэтому другая информация о ней не разглашается.
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