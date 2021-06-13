Опубликовано предсмертное сообщение девушки из Казахстана, упавшей с небоскреба в Москве

Стали известны подробности о личности 20-летней уроженки Казахстана, которая разбилась насмерть, упав с 86-го этажа смотровой площадки комплекса "Москва-сити", сообщает Tengrinews.kz.



Как выяснило издание "Экспресс-К", погибшую звали Диана Белорукова, она родилась в городе Текели. Девушка была студенткой Московского института электронной техники. Училась на факультете биомедицинских систем.



Судя по социальным сетям, была творческой натурой. Писала стихи под псевдонимом Димния и увлекалась творчеством японского музыканта mothy.



Накануне трагедии Диана разместила пост в социальных сетях. "Жаль, но похоже я свою жизнь исчерпала. Хотелось бы и дальше ее продолжать и усложнять, однако конец сам меня настигает, а я даже не успеваю выразить что насобирала. Не имею понятия, что происходит, но я кончаюсь. Мои мысли, мои чувства, мои реакции и поступки больше не принадлежат мне.



…Спасибо за эту жизнь, моя дорогая maman. И, пожалуйста, найди в себе силы простить и принять отличность моего бытия от твоего. Я верю, что мой покой не препятствие для твоего счастья, даже если сейчас ты с этим не согласна. Эти 20 лет стоили того, чтобы их прожить. Я полна и довольна. Ухожу без каких-либо переживаний, так что прошу и вас не относиться к этому слишком серьезно", - приводит издание пост девушки.



Напомним, российские СМИ сообщили о гибели уроженки Казахстана 12 июня. Обстоятельства падения пока неизвестны. Проверку по факту трагедии ведет Следственный комитет по городу Москве. Обстоятельства гибели Дианы также выясняют в МИД Казахстана.



По предварительной информации, предоставленной Следственным комитетом России казахстанским дипломатам, погибшая является гражданкой России и поэтому другая информация о ней не разглашается.