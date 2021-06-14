Пользователи обсуждают сходство формы полиции Казахстана и Китая

Казахстанские пользователи соцсетей обсуждают сходство «новой формы полиции Казахстана» и их китайских коллег, передает Azattyq Rýhy.



«И, вот на это все, нужно тратить деньги налогоплательщиков? чем, старая форма не угодила? В Сов. Союзе, форма милиционера менялась редко и была единого образца на века, а тут почти каждый год меняют, то, как на западе, то как в китае», - выразила мнение Татьяна Летун (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена).



«С алиэкспресса наверное заказали», - предположил Birzhan Mukhataev.



Большинство комментаторов возмутились очередными бюджетными тратами. Нашлись и те, кто не увидел сходства, либо остался доволен представленной автором поста версией новой формы казахстанских полицейских.