Пользователи обсуждают сходство формы полиции Казахстана и Китая

Сходство «новой формы полиции Казахстана» и их китайских коллег
Казахстанские пользователи соцсетей обсуждают сходство «новой формы полиции Казахстана» и их китайских коллег, передает Azattyq Rýhy.
«И, вот на это все, нужно тратить деньги налогоплательщиков? чем, старая форма не угодила? В Сов. Союзе, форма милиционера менялась редко и была единого образца на века, а тут почти каждый год меняют, то, как на западе, то как в китае», - выразила мнение Татьяна Летун (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена).
Большинство комментаторов возмутились очередными бюджетными тратами. Нашлись и те, кто не увидел сходства, либо остался доволен представленной автором поста версией новой формы казахстанских полицейских.
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