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Школьникам Казахстана сократят осенние и весенние каникулы в 2021-2022 учебном году

Просмотров:475 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Школьникам Казахстана сократят осенние и весенние каникулы в 2021-2022 учебном году
Иллюстративное фото
Школьникам Казахстана сократят осенние и весенние каникулы в 2021-2022 учебном году.

Новый учебный год в Казахстане начнется традиционно 1 сентября. На дополнительные дни отдыха могут рассчитывать первоклассники

Министерство образования и науки Казахстана опубликовало проект приказа со сроками каникул школьников в 2021-2022 учебном году на портале открытых НПА.

"Приказываю определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021–2022 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности: начало 2021 - 2022 учебного года – 1 сентября 2021 года", – говорится в приказе главы Минобразования.

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.

Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.


Каникулярные периоды в течение учебного года: в 1–11 (12) классах:

осенние – 7 дней (с 25 по 31 октября 2021 года включительно) (в прошлом учебном году - 10 дней) ;
зимние – 11 дней (с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года включительно),
весенние – 11 дней (с 21 по 31 марта 2022 года включительно) (в прошлом учебном году - 12 дней);
в 1 классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).

Летние каникулы в 2021-2022 учебном году продлятся с 26 мая по 1 сентября.


Источник: sputnik.kz
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