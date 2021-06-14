Бензин подорожал в Казахстане

В 2020 году на автозаправках страны было реализовано бензина на 1,1 трлн тенге. Это на 1,5% меньше по сравнению с 2019-м, передает Деловой Казахстан со ссылкой на ranking.kz.
Сообщается, что почти две трети объемов розничной торговли нефтепродуктами на АЗС в стоимостном выражении пришлись на бензин: 704,1 млрд тенге, что в натуральном выражении составило почти 3,9 млн тонн.
Дале следует дизельное топливо: 347,5 млрд тенге, или 1,7 млн тонн. На сжиженные пропан и бутан пришлось 72,9 млрд тенге, или 799,9 тыс. тонн, а на компримированный природный газ — лишь 55,5 млн тенге, или 891 тыс. куб. м.
Среди регионов РК наибольшие объемы розничной торговли нефтепродуктами на автозаправках в 2020 году пришлись на Алматинскую область (129,7 млрд тенге), город Алматы (110 млрд тенге) и Карагандинскую область (105,5 млрд тенге).
Самое большое количество станций отмечено в Туркестанской (660), Карагандинской (546) и Восточно-Казахстанской (503) областях.
Наибольший объём розничной торговли бензином пришелся на марку АИ-92: 579,6 млрд тенге, или 3,3 млн тонн.
Следом идет АИ-95: 115,7 млрд тенге, или 595,5 тыс. тонн. На марки бензина АИ-96 и АИ-98 пришлось 2,6 млрд и 6,2 млрд тенге соответственно.
Средние розничные цена на бензин выросли по всем маркам. Так, за год наиболее востребованный бензин АИ-92 вырос в цене к маю 2021 года до 171,3 тенге за литр (+12,8% за год). Бензин марки АИ-95/96 подорожал до 192,1 тенге за литр (+11,6%), а АИ-95 — до 209,6 тенге за литр (+9,5%).
Агентство по защите и развитию конкуренции уличило крупнейшие АЗС страны в ценовом сговоре и установке необоснованных цен на самый популярный у казахстанцев бензин АИ-92. Антимонопольным органом было отправлено 14 уведомлений сетям АЗС, в числе которых также значатся 3 республиканские — PetroRetail, «Гелиос» и Sinooil.
Согласно действующему законодательству, срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения.
Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.
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