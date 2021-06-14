Что получат Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан от Казахстана за поливную воду

В Минэкологии Казахстана рассказали, что получат Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан в обмен на поливную воду, передает zakon.kz.
Заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов сообщил, что Казахстан разрабатывает межправительственные соглашения и программы для решения проблемы с дефицитом поливной воды в стране, пишет Central Asia.
Фермеры Кызылординской области из-за дефицита воды в Сырдарье вынужденно сократили посевы риса на пять тысяч гектаров, с 89,4 тыс. в 2020 году до 84,4 тыс. в 2021 году. В Сырдарье наблюдается маловодье, и воды для полива недостаточно.
Казахстан договорился с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном о направлении в нашу страну воды для полива.
Кожаниязов сообщил, что Казахстан поставит в Таджикистан технику и горюче-смазочные материалы в обмен на воду для полива риса. Кыргызстан получит 370 млн киловатт-часов электроэнергии взамен на 370 млн кубометров воды. Узбекистан получит 250 млн киловатт-часов электроэнергии.
Ранее Минэкологии сообщало, что Таджикистан согласился перенаправить 315 млн куб. из своего Кайраккумского водохранилища в Казахстан, обеспечив необходимой поливной водой на лето. Вода будет поставляться через Узбекистан в Туркестанскую и Кызылординскую области.
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