Токаев: США являются надежным партнером Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Сообщается, что в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане, в том числе в свете вывода войск США и НАТО из этой страны. Также были затронуты вопросы координации двусторонних и многосторонних усилий по стабилизации и социально-экономическому восстановлению афганского государства.
Приветствуя американского дипломата, Президент отметил, что его визит имеет важное значение с точки зрения поддержания диалога между нашими странами на высоком уровне.
"В этом году мы отмечаем 30-летнюю годовщину нашей независимости. За этот период нам удалось выстроить отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. США являются надежным партнером Казахстана. Мы активно взаимодействуем в различных сферах, в том числе в области торговли и экономики", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства назвал сотрудничество по урегулированию ситуации в Афганистане важной составляющей взаимодействия между Казахстаном и США.
Как подчеркнул Президент, афганская проблематика неизменно находится в центре внимания его переговоров с руководителями Афганистана, России, Китая, государств Центральной Азии и международных организаций.
В свою очередь Залмай Халилзад выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность личной встречи. Специальный представитель США высоко оценил вклад Президента Казахстана в международные усилия, направленные на восстановление стабильности в Афганистане, а также отметил важную стабилизирующую роль нашей страны в регионе Центральной Азии.
Во время беседы Залмай Халилзад поделился своими оценками текущей ситуации в Афганистане, видением американской дипломатии в отношении дальнейшего развития межафганского мирного процесса и координации усилий всех заинтересованных сторон на афганском направлении.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.